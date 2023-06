Giochi Europei Cracovia 2023, scherma: bronzo per l’Italia maschile a squadre della spada

Arriva un altro podio nella scherma per l’Italia ai Giochi Europei di Cracovia. Gli azzurri della spada a squadre maschile, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli hanno conquistato infatti la medaglia di bronzo sulle pedane della Tauron Arena. Si è cominciato con un 45-16 roboante nei confronti del Belgio, poi ai quarti l’Ucraina si è arresa 43-28. Arrivato il disco rosso in semifinale contro l’Ungheria, 45-35 nonostante il tentativo di rimonta. E allora, i magnifici quattro non si sono scomposti e hanno vinto la finalina per il bronzo contro la Francia per 39-37.