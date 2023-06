Stadio Franchi, il comune di Firenze presenta ricorso al Tar per esclusione da PNRR

Il Comune di Firenze ha presentato il ricorso al Tar del Lazio per annullare il decreto dei Ministri di Interno ed Economia che hanno escluso dai fondi del PNRR il progetto del restyling dello stadio Franchi, la casa della Fiorentina. Il sindaco Dario Nardella, dunque, lancia un messaggio chiaro da Palazzo Vecchio e non accetta la decisione del 28 aprile. Inoltre, il primo cittadino, in risposta alle parole di Renzi, fa sapere che non ha mai chiuso la porta al Governo per una collaborazione istituzionale.