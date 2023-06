Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a segno: bronzo Italia nella prova a squadre di pistola 10 metri

L’Italia festeggia un’altra medaglia che arriva dal tiro a segno in occasione dei Giochi Europei di Cracovia 2023. In occasione della prova a squadre di pistola 10 metri, di scena presso il Wroclaw Shooting Centre, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Massimo Spinella hanno conquistato la medaglia di bronzo. Travolta la Georgia con un sonoro 17-7 nella finale. L’oro è andato invece alla Germania, che nell’incontro decisivo ha superato per 16-14 la Turchia. L’Italia si conferma dunque al secondo posto nel medagliere, alle spalle della Spagna.

GIOCHI EUROPEI CRACOVIA 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT