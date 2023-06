Rugby, Mondiali Under 20 2023: Italia sconfitta all’esordio 43-15 dall’Argentina

Inizia con una sconfitta il cammino dell’Italia ai Mondiali di Rugby Under-20 che hanno preso il via in Sudafrica. Gli azzurri hanno perso 43-15 contro l’Argentina in una partita che si è messa male sin dalle prime battute, con l’espulsione di Destiny Aminu al 15′. L’Italia tornerà in campo contro i padroni di casa del Sudafrica giovedì 29 alle ore 16.00, per poi chiudere il girone martedì 4 luglio alle 11 contro la Georgia.