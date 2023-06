Nuoto, Settecolli 2023: bene Ceccon nelle batterie dei 50 dorso, Martinenghi e Cerasuolo staccano il pass per Fukuoka

Seconda mattinata di batterie allo Stadio del Nuoto del Foro Italico, dove è in corso di svolgimento il Trofeo Settecolli 2023. Ancora protagonista Thomas Ceccon, che dopo l’oro di ieri sera nei 100 dorso è tornato in vasca per le eliminatorie dei 50, facendo segnare il miglior tempo in 25″02. Si prospetta un’altra giornata piuttosto interessantee per il primatista del mondo, campione iridato e continentale nella doppia distanza. Terzo posto per il pugliese Simone Stefanì, settimo Michele Lamberti. Dominio azzurro nei 50 rana, con Nicolò Martinenghi che in 26″76 ha preceduto Simone Cerasuolo. Per entrambi una prestazione che garantisce un posto ai Mondiali di Fukuoka del prossimo mese. Nei 200 farfalla Giacomo Carini è secondo dietro l’elvetico Noè Ponti in 1’58″51. Quarta posizione per Claudio Antonio Faraci in 1’58”62. Nei 100 stile libero in cui la migliore prestazione è stata del solito fenomeno David Popovici, Alessandro Miressi (48”53) e Manuel Frigo (48″84″) sono rispettivamente terzo e quarto. Marco de Tullio vince con 8’01″61 la prima serie degli 800 stile libero, mentre Matteo Diodato è secondo nell’altra serie.

IL LIVE DELLA SESSIONE POMERIDIANA

Nei 100 farfalla femminili che hanno aperto la mattinata di gare c’è ottimo quarto posto per la giovane romana Giulia D’Innocenzo, che ha chiuso in 58″87, a quattro centesimi dal suo primato personale. Si qualificano per la finale anche Viola Scotto Di Carlo quinta in 59”10 e Ilaria Bianchi settima in 59”32. Obiettivo finale conquistato anche da Francesca Pasquino nei 100 dorso, in cui è settima in 1’01″17. Nei 400 misti, comandati dalla giovanissima britannica Freya Colbert, da segnalare il secondo crono di Anna Pirovano in 4’43”14 e il quarto di Sara Franceschi in 4’43”65. Nelle eliminatorie dei 50 rana Anita Bottazzo è seconda dietro la super favorita Ruta Meilutyte. Quarta Lisa Angiolini, sesta Arianna Castiglioni. Emma Vittoria Giannelli invece si è aggiudica la seconda serie degli 800 stile libero con il tempo di 8’45″20.