Giochi Europei Cracovia 2023 oggi, mercoledì 28 giugno: programma e italiani in gara

Il programma e gli italiani in gara oggi, mercoledì 28 giugno, ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Nuova giornata di gare con tanti eventi tutti da seguire e tante medaglie in palio. Lo spettacolo prosegue con tuffi, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l’arco, pentathlon moderno, scherma, pugilato e non solo. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le azzurre al via.

GIOCHI EUROPEI CRACOVIA 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

Programma mercoledì 28 giugno Giochi Europei Cracovia 2023

9.00 Tiro a segno Pistola 25m squadre femminili – Qualificazioni: ITALIA

9.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Ottavi di finale: TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

9.00 Scherma Fioretto femminile a squadre: ITALIA

9.30 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi: MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

9.30 Badminton Doppio maschile e femminile – Gironi: ITALIA

10.00 Tennistavolo Squadre maschili e femminili – Preliminari: ITALIA

10.00 Tuffi Trampolino 1m individuale femminile – Preliminari: ELENA BERTOCCHI, CHIARA PELLACANI

10.00 Pentathlon moderno Individuale maschile – Scherma (semifinali): GIORGIO MALAN

10.00 Triathlon Individuale maschile: SERGIY VOLODYMYROVYCH POLIKARPENKO, GIANLUCA POZZATI, MICHELE SARZILLA

10.40 Pentathlon moderno Individuale maschile – Nuoto (semifinali): GIORGIO MALAN

11.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Quarti di finale: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

11.00 Scherma Sciabola maschile a squadre: ITALIA

11.15: Pentathlon moderno Individuale maschile – Laser Run (semifinali): GIORGIO MALAN

12.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre miste – Qualificazioni (Q1): ITALIA

12.00 Tiro con l’arco Individuale femminile – Semifinali: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

13.00 Pugilato Quarti di finale 54kg, 60kg e 66kg femminili, 51kg, 63,5kg, 80kg e 92kg maschili: FEDERICO EMILIO SERRA (51kg), GIANLUIGI MALANGA (63,5kg), SALVATORE CAVALLARO (80kg), AZIZ ABBES MOUHIIDINE (92kg)

13.00 Pentathlon moderno Individuale maschile – Scherma (semifinali): MATTEO CICINELLI, ROBERTO MICHELI

13.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre miste – Qualificazioni (Q2): EVENTUALE ITALIA

13.15 Tiro a segno Pistola 25m squadre femminili – Finale: EVENTUALE ITALIA

13.40 Pentathlon moderno Individuale maschile – Nuoto (semifinali): MATTEO CICINELLI, ROBERTO MICHELI

14.15 Pentathlon moderno Individuale maschile – Laser Run (semifinali): MATTEO CICINELLI, ROBERTO MICHELI

15.00 Badminton Singolo maschile e femminile – Gironi: MARTINA CORSINI, YASMINE HAMZA, JUDIT MAIR, GIANMARCO BAILETTI, GIOVANNI GRECO, DAVID SALUTT, GIOVANNI TOTI

15.00 Badminton Doppio maschile e femminile – Gironi: ITALIA

15.30 Tiro con l’arco Individuale femminile – Finale per il bronzo: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

15.45 Tiro con l’arco Individuale femminile – Finale per l’oro: EVENTUALI TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

15.45 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m squadre miste – Finale: EVENTUALE ITALIA

16.00 Tuffi Trampolino 1m individuale femminile – Finale: EVENTUALI ELENA BERTOCCHI, CHIARA PELLACANI

18.00 Pugilato Quarti di finale 50kg, 54kg, 57kg e 75kg femminili, 57kg, 71kg e +92kg maschili: GIORDANA SORRENTINO (50kg), SIRINE CHARAABI (54kg), IRMA TESTA (57kg), MELISSA GEMINI (75kg)

18.00 Tuffi Sincro trampolino 3m maschile: ITALIA

18.00 Scherma Fioretto femminile a squadre – Finali: EVENTUALE ITALIA

18.00 Scherma Sciabola maschile a squadre – Finali: EVENTUALE ITALIA