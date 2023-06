Giochi Europei Cracovia 2023 oggi, domenica 25 giugno: programma e italiani in gara

Il programma e gli italiani in gara oggi, domenica 25 giugno, ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Quarta giornata di gare con tanti nuovi eventi e tante medaglie in palio. Ultime medaglie in palio per arrampicata e nuoto artistico, mentre si aprono le gare di scherma, mountain bike, pentathlon moderno e e tiro a volo. Spazio poi anche a tiro a segno, tiro con l’arco, taekwondo, pugilato, tuffi e molto altro ancora. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le azzurre al via.

GIOCHI EUROPEI CRACOVIA 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

Programma domenica 25 giugno Giochi Europei Cracovia 2023

9.00 Tiro a volo Skeet maschile e femminile – Qualificazioni (50 piattelli): MARTINA BARTOLOMEI, SIMONA SCOCCHETTI, GABRIELE ROSSETTI, ELIA SDRUCCIOLI



9.00 Tiro con l’arco Squadre miste – Quarti di finale

9.00 Pentathlon moderno Individuale femminile – Qualificazioni: ALESSANDRA FREZZA, ELENA MICHELI, ALICE SOTERO, FRANCESCA TOGNETTI

9.00 Scherma Fioretto femminile individuale – Fase a gironi: MARTINA BATINI, ERICA CIPRESSA, MARTINA FAVARETTO, FRANCESCA PALUMBO

9.00 Taekwondo femminile 62kg e 67kg, maschile 74kg e 80kg – Preliminari: CRISTINA GASPA (62kg), NATALIA D’ANGELO (67kg), ANTONIO GERONE (80kg)

9.15 Tiro a segno Pistola 25m femminile – Qualificazioni (Precision stage): MARIA VARRICCHIO, CHIARA GIANCAMILLI

9.15 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m maschile – Qualificazioni: RICCARDO ARMIRAGLIO, EDOARDO BONAZZI, SIMON WEITHALER

10.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Sedicesimi di finale

10.00 Rugby seven femminile – Gironi (blocco 1)

10.00 Tuffi Trampolino 3m individuale femminile – Preliminari: CHIARA PELLACANI, ELISA PIZZINI

10.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Finale: ITALIA

10.40 Tiro con l’arco Squadre miste – Semifinali

11.00 Scherma Fioretto femminile individuale – Eliminazioni dirette: EVENTUALI MARTINA BATINI, ERICA CIPRESSA, MARTINA FAVARETTO, FRANCESCA PALUMBO

11.30 Mountain bike femminile: MARTINA BERTA, CHIARA TEOCCHI, GIADA SPECIA

12.00 Tiro a segno Carabina 3 posizioni 50m maschile – Finale: EVENTUALE SIMON WEITHALER

12.30 Rugby seven maschile – Gironi (blocco 1)

13.00 Pugilato Preliminari 71kg e +92kg maschili

13.00 Pugilato Preliminari (Round of 16) 63,5kg maschili: GIANLUIGI MALANGA

13.00 Scherma Sciabola maschile individuale – Fase a gironi: LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, MATTEO NERI, LUIGI SAMELE

14.00 Taekwondo femminile 62kg e 67kg, maschile 74kg e 80kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi: EVENTUALI CRISTINA GASPA (62kg), NATALIA D’ANGELO (67kg), ANTONIO GERRONE (80kg)

14.15 Mountain bike maschile: SIMONE AVONDETTO, LUCA BRAIDOT, DANIELE BRAIDOT, NADIR COLLEDANI

14.30 Tennistavolo Doppio misto – Semifinali

14.30 Scherma Sciabola maschile individuale – Eliminazioni dirette: EVENTUALI LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, MATTEO NERI, LUIGI SAMELE

15.00 Tuffi Sincro piattaforma 10m maschile: EDUARD TIMBRETTI GUGIU E RICCARDO GIOVANNINI

15.10 Tiro con l’arco Squadre miste – Finale per il bronzo

15.20 Tennistavolo Doppio misto – Semifinali

15.25 Atletica Lancio del giavellotto femminile: FEDERICA BOTTER

15.30 Atletica Salto in alto maschile: STEFANO SOTTILE

15.35 Tiro con l’arco Squadre miste – Finale per l’oro

15.45 Tiro a volo Skeet femminile – Finale: EVENTUALI MARTINA BARTOLOMEI, SIMONA SCOCCHETTI

16.00 Atletica 200m femminili: DALIA KADDARI

16.00 Rugby seven femminile – Gironi (blocco 2)

16.25 Atletica 200m maschili: FILIPPO TORTU

16.23 Atletica Getto del peso maschile: ZANE WEIR

16.50 Atletica Salto in lungo femminile: LARISSA IAPICHINO

17.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Sedicesimi di finale: NIAGOL IVANOV STOYANOV

17.00 Arrampicata Boulder maschile – Finale

17.00 Atletica 3000m siepi femminili: ELEONORA CURTABBI

17.20 Atletica Salto in alto femminile: ERIKA FURLANI

17.28 Atletica Lancio del giavellotto maschile: MICHELE FINA

17.35 Atletica 5000m maschili: YEMAN CRIPPA

17.45 Tiro a volo Skeet maschile – Finale: EVENTUALI GABRIELE ROSSETTI, ELIA SDRUCCIOLI

18.00 Pugilato Preliminari 75kg femminili, 71kg e +92kg maschili: SALVATORE CAVALLARO (71kg), DIEGO LENZI (+92kg)

18.00 Pugilato Preliminari (Round of 16) 63,5kg maschili: EVENTUALE GIANLUIGI MALANGA

18.00 Scherma Fioretto femminile individuale – Semifinali: EVENTUALI MARTINA BATINI, ERICA CIPRESSA, MARTINA FAVARETTO, FRANCESCA PALUMBO

18.00 Scherma Sciabola maschile individuale – Semifinali: EVENTUALI LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, MATTEO NERI, LUIGI SAMELE

18.15 Atletica 1500m femminili: SINTAYEHU VISSA

18.30 Rugby seven maschile – Gironi (blocco 2)

18.37 Atletica Staffetta 4x400m mista: ITALIA

19.00 Taekwondo femminile 62kg e 67kg, maschile 74kg e 80kg – Finali per il bronzo e per l’oro: EVENTUALI CRISTINA GASPA (62kg), NATALIA D’ANGELO (67kg), ANTONIO GERRONE (80kg)

19.00 Tuffi Trampolino 3m individuale femminile – Finale: EVENTUALI ELENA BERTOCCHI, CHIARA PELLACANI, ELISA PIZZINI

19.10 Scherma Fioretto femminile individuale – Finali: EVENTUALI MARTINA BATINI, ERICA CIPRESSA, MARTINA FAVARETTO, FRANCESCA PALUMBO

19.10 Scherma Sciabola maschile individuale – Finale: EVENTUALI LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, MATTEO NERI, LUIGI SAMELE

20.00 Arrampicata Boulder femminile – Finale: GIULIA MEDICI