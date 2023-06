Calciomercato As: il Chelsea vuole vendere Lukaku solo a titolo definitivo

Il Chelsea venderà Lukaku solo a titolo definitivo. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il club londinese non vorrebbe intavolare trattative che prevedano prestiti con diritto o obbligo di riscatto. Le intenzioni della proprietà sono di ricavare un incasso istantaneo dalla cessione del centravanti belga. Entrerebbe quindi in gioco il Milan, che dopo la cessione di Tonali ha a disposizione il cash per andare a comprare Lukaku. Affare che avrebbe del clamoroso visto il passato recente del belga in nerazzurro. Inter che sta provando a trattare per l’attaccante con cui ha vinto l’ultimo scudetto nel 2021. Il Milan può però contare sui buoni rapporti con il Chelsea visti i recenti affari che hanno compreso giocatori come Tomori, Bakayoko e Giroud. I Blues vorrebbero risolvere in fretta la questione per puntare un attaccante top da regalare a Pochettino. I nomi sulla lista sarebbero Vlahovic e Osimhen, per cui De Laurentis ha stabilito un’offerta minima di 150 milioni di euro.