Fulham, The Sun: il tecnico Marco Silva rifiuta l’Arabia Saudita, resterà a Londra

Marco Silva sarà anche la prossima stagione l’allenatore del Fulham. Questo è quanto sostiene quest’oggi il Sun, secondo cui il tecnico del Fulham non ha ceduto alle lusinghe provenienti dall’Arabia Saudita, e più precisamente dall’Al-Hilal. L’allenatore portoghese – in passato anche alla guida dell’Everton – ha ottenuto un’ottima decima posizione nell’ultima stagione in Premier League.