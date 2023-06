Napoli, furto a casa Zielinski: rubate delle borse di marca ed una Mercedes

Un furto è stato compiuto nell’abitazione attualmente in uso al centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, che non era in casa al momento del fatto. I Carabinieri sono intervenuti poche ore fa in via Ripuaria di località Varcaturo, a Giugliano, in provincia di Napoli. In corso di accertamento l’entità degli oggetti rubati. Portata via e poi ritrovata l’auto che il polacco aveva parcheggiato davanti all’abitazione. Indagini in corso.

Da quello che trapela dalle indagini degli inquirenti il bottino del furto consisterebbe in un paio di borse di marca appartenenti alla moglie di Zielinski. Tentato anche il furto di un’autovettura del giocatore, ossia una Mercedes che poi, però, sarebbe stata rintracciata e recuperata dai carabinieri nel Comune di Aversa, grazie alla scatola nera installata a bordo. Continuano le indagini dei carabinieri della compagnia di Giugliano per individuare i responsabili.