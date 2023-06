Giochi Europei Cracovia 2023, boxe: Irma Testa e Giordana Sorrentino volano in semifinale e alle Olimpiadi di Parigi

Prosegue la bella giornata della boxe italiana ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, con due azzurre che raggiungono la semifinale e ottengono anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Irma Testa e Giordana Sorrentino vincono gli incontri di quarti di finale, rispettivamente nelle categorie fino ai 57 e 50 kg, garantendosi in questo modo un biglietto aereo per la Francia e la possibilità nei prossimi giorni di andare a caccia di una medaglia continentale.

In pieno controllo la sfida che ha visto Irma Testa imporsi sulla spagnola Jenifer Romero Fernandez per decisione unanime (5-0: 30-27, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28). Sin dalle prime battute la pugile campana è sembrata di un livello decisamente superiore alla sua avversaria, che ha provato a sfruttare la sua velocità per schivare i colpi della nostra atleta, ma senza successo. Per la terza volta in carriera Irma vola alle Olimpiadi, dove proverà a difendere il bronzo conquistato a Tokyo nell’ultima edizione a cinque cerchi.

Splendido successo quello di Giordana Sorrentino, che riece ad avere la meglio sulla serba Nina Radovanovic per split decision (4-1: due 29-28, tre 28-28), conquistando ciosì la semifinale della categoria fino ai 50 Kg. L’azzurra è riuscita a rimettere in piedi il match dal secondo round in poi dopo un inizio complesso e anche un warning ricevuto dall’arbitro nelle prime fasi della seconda ripresa. L’azione della classe ’00 romana ha preso vigore con il passare dei minuti e l’avversaria non ha potuto nulla, nonostante diversi tentativi di difesa ‘sporca’. In semifinale la turca Cakiroglu.

Niente da fare per Sirine Charaabi, eliminata nei quarti di finale nella categoria fino ai 54 kg femminili dalla turca Hatice Akbas. Un’altra sfida, anche questa, piuttosto equilibrata e in cui l’azzurra ha dovuto tentare di recuperare margine dopo un inizio stentato. Ci è riuscita nel secondo round, ma nell’ultima ripresa i giudici hanno premiato la sua avversaria, che si è imposta per split decision (4-1: 29-28, 30-27, 29-28, 29-28, 28-29).