Il Chelsea continua a cedere in Arabia: Mendy passa all’Al-Ahli

Il Chelsea è sicuramente la squadra che in questa prima parte di mercato sta cedendo più giocatori nei club dell’Arabia Saudita. L’ultimo al livello di ufficialità e quindi in ordine cronologico è il portiere Edouard Mendy che è passato ufficialmente all’Al-Ahli. Mendy è solo l’ultimo di una serie di giocatori ex Blues ormai passati dall’Inghilterra all’Arabia.

Infatti prima di Mendy il Chlesea ha venduto ai vari club dell’Arabia Saudita i vari Ziyech, che giungerà all’Al–Nassr, dove farà coppia con Cristiano Ronaldo. Kalidou Koulibaly, invece, ha firmato nelle scorse ore per l’Al-Hilal, dopo che sul giocatore c’era stata anche la concorrenza dell’Inter. A completare la trafila di giocatori del Chelsea ad essere passati in Arabia anche Ngolo Kante che nelle settimane scorse ha ufficializzato il suo passaggio a zero all’Al Ittihad.