Giochi Europei Cracovia 2023, badminton: sette gli azzurri al via

Si avvicina l’inizio delle gare anche per il badminton all’interno dei Giochi Europei che si stanno svolgendo in questi giorni in Polonia. Nella cittadina di Tarnow la delegazione azzurra del badminton sarà composta da sette atleti: Gianmarco Bailetti, Martina Corsini, Giovanni Greco, Yasmine Hamza, Judith Mair, David Salutt e Giovanni Toti. La manifestazione vedrà 8 raggruppamenti nei singolari e 4 nei doppi e per la prima volta gli azzurri saranno presenti in tutte le discipline.

Nel singolare maschile Giovanni Toti è inserito nel gruppo A insieme al danese Viktor Axelsen, al polacco Dominik Kwinta e al Rumeno Teodor Ioan Cioroboiu. Nel singolare femminile, invece, per Yasmine Hamza c’è il Gruppo F: la recente medaglia d’oro in Cile, troverà nel suo raggruppamento la belga Lianne Tan, la finlandese Nella Nyqvist e l’ungherese Vivien Sandorhazi. Passando al doppio, Gruppo B per entrambe le coppie del doppio maschile e doppio femminile. Giovanni Greco e David Salutt incontreranno gli inglesi Ben Lane e Sean Vendy, gli irlandesi Joshua Magee e Paul Reynolds e gli azeri Ade Resky Dwicahyo e Azmy Qowimurmadhoni mentre Martina Corsini e Judith Mair saranno chiamate a sfidare le danesi Maiken Freurgaard e Sara Thygesen, le ucraine Mariia Stoliarenko e Yelyzaveta Zharka e le atlete del Regno Unito Julie Macpherson e Clara Torrance. Nel misto Gianmarco Bailetti e Martina Corsini sono inseriti nel Gruppo A e affronteranno i francesi Thom Gicquel e Delphine Delrue, con gli irlandesi Joshua Magee e Moya Ryan e gli slovacchi Milan Dratva e Katarina Vargova.