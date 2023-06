Special Olympics 2023, a Berlino è pioggia di medaglie per l’Italia

Pioggia di medaglie arrivano per l’Italia dalle Special Olympics di Berlino, che si chiuderanno questa sera con la Cerimonia nel set della monumentale Porta di Brandeburgo a Berlino. Ad oggi è di 23 ori, 28 argenti e 22 bronzi il bottino degli azzurri in Germania, con la rappresentativa di calcio a 5 che ieri ha emulato i Campioni del Mondo del 2006 in terra tedesca, vincendo la finale per 7-5 contro Porto Rico. E poprio Gianluigi Buffon e Fabio Grosso, due dei protagonisti di quella spedizione iridata, hanno voluto spronare il Team Special Olympics con simpatici e coinvolgenti messaggi di supporto. Ed è questo lo spirito di Special Olympics, riassunto nel giuramento che ogni atleta pronuncia prima di ogni competizione: “Che io possa vincere ma, se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze!”. Un messaggio di speranza, di forza e di autodeterminazione applicabile allo sport come ad ogni ambito della propria vita.

Oggi per il Team Italia si terrà la finalissima nel basket 3×3 con la Lithuania e le ultime premiazioni nel tennis. A seguire una rappresentanza della Delegazione italiana presenzierà, unitamente al Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi e al Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ad un ricevimento organizzato dall’Ambasciata italiana a Berlino. Al loro fianco anche Alessandro Henry, in il quale sarà coinvolto dalle Autorità italiane presenti nella Cerimonia di Flag Handover, in rappresentanza degli atleti Special Olympics.