Calcio, il 10 settembre a Reggio Calabria partita benefica in onore di Gianluca Vialli

Sarà lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria ad ospitare la partita benefica “The Legend Gianluca Vialli”, in onore dell’ex attaccante della Nazionale. La Nazionale Azzurri di Alessandro Arena e Il Dream Team “The Wine Of The Champions” di Fabio Cordella, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, presenteranno questo grande evento di solidarietà a favore dei bambini autistici, a cui parteciperanno ex compagni di squadra, attori, cantanti e amici del grande calciatore. Il ricavato della partita sarà devoluto a We Aut, un’importante struttura che dà assistenza a bambini autistici. L’appuntamento è per domenica 10 settembre 2023, alle ore 21,