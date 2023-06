Milan, la moglie di Maldini: “Non tutti i mali vengono per nuocere” (FOTO)

Una storia Instagram di Adriana Fossa Blanco, la moglie di Paolo Maldini, ha infiammato i social. La consorte dell’ex responsabile dell’area tecnica del Milan, silurato poche settimane fa dalla proprietà RedBird, ha pubblicato un Reel in cui appaiono diverse immagini del marito dei tempi del Milan e in sovrimpressione questo messaggio in spagnolo: “Amore mio! Non tutti i mali vengono per nuocere!”. Il tutto a poche ore dalla notizia dell’imminente cessione di Sandro Tonali.