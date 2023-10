Allegri: “I giovani oggi non hanno passione, bisogna spingerli a fare sport”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in video collegamento alla presentazione del progetto FOCE sullo sport come prevenzione nelle patologie oncologiche e cardiovascolari in corso nella Sala Giunta del Coni. “Quando abbiamo iniziato 10 anni fa ci siamo impegnati molto e uno dei passaggi importanti è stato l’inserimento del valore educativo e sociale dello sport nella Costituzione, un punto di base molto importante. Dopo tante parole, bisogna fare e mi riallaccio al ministro Abodi. Bisogna andare nelle scuole, che sono il futuro della società italiana. Non è tutto da buttare, le cose che vanno bene si possono far andare meglio, bisogna educare questi ragazzi giovani sin dalla educazione scolastica, fin dalle elementari, gli esempi visivi sono i più importanti“.

Allegri ha poi proseguito: “A me dispiace quando vedo dei ragazzini obesi e il numero è cresciuto a dismisura negli ultimi anni. Lo sport è una questione di passione, disciplina, regole, quello che poi trovano nella vita. Da allenatori e giocatori possiamo entrare nelle scuole con un progetto, parlare, fargli venire questa passione ai giovani di oggi che ne hanno poca verso la parte sportiva. Dobbiamo essere noi ad educarli. Devono esser il futuro del nostro Paese”. Il tecnico livornese infine concluso: “Bisogna aumentare i 14 milioni di persone che fanno sport con le infrastrutture nelle scuole, basta che i ragazzi inizino a muoversi. Io non sono un uomo social ma questa sedentarietà è dovuta al fatto che i ragazzi oggi non hanno passione“.