Roma-Servette, rivedi la conferenza stampa di Mourinho (VIDEO)

di Christian Deiuri 2

Rivedi la conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia del match Roma-Servette, valevole per la seconda giornata di Europa League. Il tecnico lusitano ha parlato della condizione della sua squadra e del passo in avanti nella gara contro il Frosinone. Mourinho ha poi elogiato Bove e Paredes, annunciando inoltre qualche cambio di formazione nei titolari partendo dall’assenza di Dybala. Ecco il video per rivedere la conferenza stampa.