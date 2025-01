Islam Makhachev ha difeso con successo il suo titolo dei pesi leggeri, superando Renato Moicano nel primo round a UFC 311. All’Intuit Dome di Inglewood, in California, il combattente russo numero 1 nella classifica pound-for-pound della UFC ha impiegato solo 4 minuti e 5 secondi per liquidare l’avversario brasiliano, centrando così la sua quindicesima vittoria consecutiva. Makhachev, con un record di 27 vittorie e una sola sconfitta, ha mostrato la sua superiorità assoluta, portando Moicano a terra in tempi rapidi e chiudendo il match con una presa D’Arce che non ha lasciato scampo al brasiliano.

A 33 anni, Makhachev ha raggiunto un altro incredibile traguardo, diventando il combattente con il maggior numero di vittorie nei combattimenti per il titolo della sua divisione, con ben cinque successi, e consolidando il suo status di campione con la quarta difesa del suo titolo, un’impresa mai riuscita a nessun altro nella categoria dei pesi leggeri. Quella contro Moicano è stata la sua vittoria numero tredici per sottomissione, altro segnale della sua superiorità nelle tecniche di grappling.

Le parole dei protagonisti

Raggiante a fine combattimento Makhachev, che ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la difesa del titolo lanciando il guanto di sfida agli eventuali e futuri avversari: “Mi piace questa cintura. Se qualcuno la vuole, non importa chi, venga nella gabbia a sfidarmi“.

Subentrato all’ultimo minuto per il challenger Arman Tsarukyan, costretto al ritiro nei giorni scorsi a causa di un infortunio, Moicano ha affrontato la sfida con determinazione, ma non è riuscito a competere contro il forte avversario. Nonostante nove vittorie nelle ultime dieci gare, il brasiliano classe ’89 si è trovato completamente sopraffatto dalla superiorità di Makhachev, e in conferenza stampa ha espresso tutto il suo disappunto: “Sono molto triste, era un’opportunità che vale una carriera. Ho dedicato tutta la mia vita a questo momento e mi sono arreso nel primo round“.

Gli altri incontri della main card UFC 311

Negli altri match di UFC 311, il campione dei pesi gallo Merab Dvalishvili ha difeso con successo il suo titolo, portando la sua striscia vincente a quota dodici, e infliggendo la prima sconfitta della carriera a Umar Nurmagomedov. Nel combattimento dei pesi massimi leggeri, Jiri Prochazka, ex campione e secondo classificato, ha sopraffatto Jamahal Hill con una raffica di colpi nel terzo round, costringendo l’arbitro a fermare il match per un ko tecnico. Nella classe dei pesi massimi, Jailton Almeida ha ottenuto una vittoria dominante su Serghei Spivac, concludendo il match con un TKO dopo neanche cinque minuti del primo round. Infine, nel combattimento dei pesi medi, Reinier de Ridder ha chiuso il suo incontro con Kevin Holland in maniera rapida, sottomettendolo con una presa alla schiena (rear-naked choke) dopo tre minuti e mezzo del primo round, dopo averlo portato a terra appena dieci secondi dopo l’inizio del combattimento.