Ufc 295, Alex Pereira batte Prochazka per ko: è il nuovo campione dei massimi leggeri

Alex Pereira batte Jiri Prochazka per ko al secondo round e conquista la cintura UFC dei pesi massimi leggeri. La svolta è arrivata al minuto 4:08. Dopo una lunga fase di clinch, il ceco prova a pressare il rivale, arrivando anche al viso del brasiliano. Ma a Pereira basta un gancio per spegnere la luce a Prochazka e per chiudere il lavoro con una serie di colpi di gomito che hanno spinto l’arbitro a fermare il match. Tanti ko nella serata di Ufc 295. Anche Tom Aspinall batte Sergei Pavlovich prima del limite ad un minuto dalla fine del primo round, guadagnandosi così la cintura ad interim dei pesi massimi. Ecco tutti i risultati di giornata al Madison Square Garden di New York.

I risultati

Alex Pereira b. Jiří Procházka KO 2° round

Tom Aspinall b. Sergei Pavlovich TKO 1° round

Jéssica Andrade b. Mackenzie Dern TKO 2° round

Benoît Saint Denis b. Matt Frevola KO 1° round

Diego Lopes b. Pat Sabatini TKO 1° round

Steve Erceg b. Alessandro Costa Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28)