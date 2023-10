UFC 294, Makhachev batte Volkanovski per ko. Chimaev supera Usman

Islam Makhachev batte Alex Volkanovski per ko al primo round e difende la cintura dei pesi leggeri ad Abu Dhabi. Questo il verdetto principale di UFC 294, che ha visto anche il successo di Khamzat Chimaev per decisione maggioritaria contro Kamaru Usman nei pesi medi. Finisce con un no contest la sfida tra Johnny Walker e Magomed Ankalev per una ginocchiata del russo all’avversario col ginocchio a terra. Il regolamento lo vieta, ma il gesto è stato valutato come involontario. Il medico ha fermato il match perché non ha giudicato il brasiliano idoneo a combattere per gli effetti del colpo. Una decisione che ha generato un parapiglia, subito placato da Dana White.

MAKHACHEV – VOLKANOVSKI

Makhachev si conferma il fighter più forte della divisione e non solo. Ci sono cinque round, ma il dagestano se ne fa bastare uno, a differenza del match di febbraio che lo vide imporsi ai punti. Il primo head kick di Makhachev arriva dopo un minuto. Poi è Volkanovski a prendere l’iniziativa, provando a bloccare a parete il rivale che si affida alle ginocchiate nel clinch. Un middle kick e un sinistro a segno sono le prove generali per l’head kick che fa crollare a terra Volkanovski. I pugni a martello del russo chiudono la contesa.

USMAN – CHIMAEV

Non c’è il tocco dei guanti. Pochi secondi e c’è il primo tentativo di takedown di Chimaev con il single leg. Il russo passa di fatto i primi minuti di round stazionando sulla schiena di Usman, alla ricerca della rear naked choke. Chimaev prova a chiuderla con il rivale in piedi, che va a terra nel tentativo di scrollarsi di dosso il naturalizzato svedese. Di fatto Usman passa l’intero round nel tentativo di sopravvivere al lupo ceceno. Nella seconda ripresa il nigeriano spende subito un calcio basso e un sinistro. A quaranta secondi dalla fine si torna a terra, ma Usman ancora una volta resiste. E nel terzo sale di livello, accumulando colpi. Decisiva ai fini della vittoria di Chimaev è il takedown a 2 minuti e 15 dalla fine. Sul terreno più agevole, il ceceno inchioda Usman che riesce persino a rialzarsi. Non basta. Chimaev si impone per majority decision (29-27, 29-27, 28-28). Un giudice vede il pareggio, gli altri due premiano il ceceno.

Islam Makhachev b. Alex Volkanovski TKO primo round

Khamzat Chimaev b. Kamaru Usman majority decision (29-27, 29-27, 28-28)

Magomed Ankalaev – Johnny Walker no contest (ginocchiata illegale giudicata involontaria nel primo round)

Ikram Aliskerov b. Warlley Alves TKO primo round

Said Nurmagomedov b. Muin Gafurov sottomissione (guillotine choke primo round)