Basket, Serie A2 2023/2024: Cantù mette fine all’imbattibilità di Trapani. In vetta anche Torino

Il quinto turno della A2 di basket si apre con il big match del Girone Verde tra la capolista Trapani ancora imbattuta in questo avvio di stagione e la Pallacanestro Cantù. E la squadra ospite riesce a tornare con un successo netto e significativo dalla Sicilia: un 78-95 arrivato grazie a un’ottima prestazione corale con ben cinque uomini in doppia cifra. Troppo soli Chris Horto ne JD Noae per la squadra di casa. A quota 8 punti in classifica ci sale anche il Torino, che vince 71-79 conro la Luiss Roma per mezzo, anche in questo caso con ben cinque giocatori in doppia cifra. A Roma, che incappa nella terza sconfitta, non bastano i 20 di Badmus.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Deve ancora rinviare la prima celebrazione Latina, ancora sconfitta come sempre in questo avvio di campionato: a Milano vince l’Urania per 96-82 con i 23 di Lupusor. Il parquet sul quale si è segnato di più questa sera ès tato quello di Casale Monferrato, dove il quintetto di casa è riuscito a imporsi per 97-92 su Rieti.