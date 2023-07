UFC 291, i risultati: Gaethje batte per ko tecnico Poirier. Alex Pereira sorprende Blachowicz

Justin Gaethje ha battuto per ko tecnico Dustin Poirier nel main event di UFC 291, evento in programma a Salt Lake City e che ha visto il 34enne dell’Arizona ottenere la rivincita dopo la sconfitta nel primo match del 2018. Dopo un primo round duro ma tutto sommato equilibrato, è un head kick di Gaethje a risolvere la contesa: Poirier crolla a terra, Hearb Dean mette subito fine al match. Nei pesi massimi leggeri il salto di peso di Alex Pereira è fortunato. L’ex ‘incubo’ di Israel Adesanya riesce dove ‘Izzy’ ha fallito: battere Jan Blachowicz, sconfitto stanotte per split decision. Premio di fight of the night per Derrick Lewis che batte Rogerio De Lima per ko, mentre la leggenda Tony Ferguson è stata sconfitta per sottomissione tecnica da Bobby Green. Kevin Holland infine ha battuto Michael Chiesa con una D’Arce choke.

I risultati

Justin Gaethje b. Dustin Poirier (ko tecnico, head kick, 2° round)

Alex Pereira b. Jan Blachowicz (split decision, (29–28, 28–29, 29–28)

Derrick Lewis b. Marcos Rogerio de Lima (ko tecnico, ginocchiata, 1° round)

Bobby Green b. Tony Ferguson (sottomissione tecnica, arm-triangle choke, 3° round)

Kevin Holland b. Michael Chiesa (sottomissione, D’Arce choke, 1° round)