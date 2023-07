Boxe, Errol Spence battuto per ko tecnico: Terence Crawford primo campione indiscusso dei welter

di Mattia Zucchiatti

Terence Crawford è il primo campione indiscusso della storia dei pesi welter nell’era delle quattro cinture. Un successo storico per il 35enne statunitense, già campione WBO, che sul ring di Las Vegas ha battuto per ko tecnico al nono round Errol Spence Jr, che deteneva i titoli WBA, WBC e IBF. Entrambi avevano promesso “fuochi d’artificio” e lo show non ha deluso le aspettative, sin dall’ingresso sul ring quando Eminem ha accompagnato Crawford sulle note di ‘Lose Yourself’. Nel primo round – l’unico equilibrato – Spence Jr esegue subito il compito che tutti i pronostici gli avevano assegnato, ma il suo lavoro sul corpo non è continuo. Lo si vede anche nella seconda ripresa quando un suo destro non solo non raggiunge la misura, ma spalanca la strada per l’uno-due che permette a Crawford di mandare al tappeto per la prima volta Spence. La reazione del 33enne arriva in un terzo round che lo vede spingere all’angolo Crawford, ma quando si torna al centro è il campione WBO a prendere sempre il tempo al rivale. Al settimo arriva il secondo atterramento. Spence colpisce al corpo, ma Crawford lo sorprende con un montante che spegne la luce. Alla fine del round mancano due minuti, Spence si rialza, ma viene nuovamente messo al tappeto con un gancio destro. Non c’è più partita, Crawford è in controllo e colpisce duro.

All’angolo non arriva la resa, ma ci pensa Harvey Dock a mettere fine a quello che stava diventando un massacro in piedi. Con quattro cinture in mano, Crawford spiega quella che è stata la priorità della sua preparazione: “Errol Spence è un talento straordinario e ha un grande colpo. Eravamo preoccupati per il jab in arrivo perché è così che imposta tutti i suoi colpi. Il nostro obiettivo principale era il jab. Dovevamo togliergli il suo miglior attributo. Il resto è storia”. Poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Hanno cercato di prendermi in giro. Mi hanno tenuto fuori. Hanno parlato male di me. Dissero che non ero abbastanza bravo e che non potevo battere questi pesi welter. Ho semplicemente alzato la testa al cielo e ho continuato a pregare Dio di avere l’opportunità di mostrare al mondo quanto grande è Terence Crawford . Stasera, credo di aver dimostrato quanto sono bravo”. Spence ammette che “Stasera è stato l’uomo migliore” e assicura di voler combattere di nuovo contro il 35enne. “Starò molto meglio – ammette – Sarà molto più equilibrato. Probabilmente sarà a dicembre e alla fine dell’anno. Dico che andiamo a farlo di nuovo. Si spera che accada 154″. Nel contratto esiste una clausola per una rivincita che deve essere attivata entro 30 giorni. Il vincitore – quindi Crawford – deciderà se l’incontro si svolgerà a 147 libbre o 154 libbre.