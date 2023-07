Milan, LeBron James alla Gazzetta: “Cardinale uomo giusto per riportare club al top”

Il Milan degli americani ha un tifoso in più, e che tifoso. Si tratta di LeBron James, stella della Nba, che ha incensato l’operato di Gerry Cardinale in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il giocatore dei Lakers è un investitore passivo del Milan (la sua società SpringHill è detenuta da Cardinale) e ha rassicurato i tifosi rossoneri. “Secondo la mia esperienza con SpringHill, Gerry è un partner incredibile. Lui dice che l’ho aiutato a espandere la sua visione ma è troppo modesto. Penso che possiamo costruire molto su questa partnership: io e Maverick (Carter, ndr) siamo entusiasti dal numero di nuove opportunità che possiamo esplorare con lui – spiega LeBron – Per me Cardinale è un visionario e il Milan uno dei più grandi club al mondo. Penso che Gerry e RedBird possano assolutamente tenere il Milan al top della Serie A e riportarlo al top in Champions League. In generale, credo che gli investitori americani possano portare molto valore allo sport europeo, sia dentro che fuori dal campo, ma sono altrettanto convinto che possano imparare molto dall’Europa, specie per quanto riguarda la passione. RedBird sarà un esempio”.