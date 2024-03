Taekwondo, Preolimpico Sofia 2024: niente pass per Natalia D’Angelo nei -67 kg

Dopo l’incredibile risultato messo a segno ieri da Ilenia Matonti, la seconda giornata del Preolimpico di taekwondo non riserva gioie all’Italia. In quel di Sofia arriva l’eliminazione ai quarti per Natalia D’Angelo, che cercava il pass olimpico nella categoria riservata alle atlete fino a 67 kg. La 25enne azzurra, che partiva come quarta di serie del tabellone, ha usufruito di un bye al turno d’esordio, finendo poi sconfitta per mano della croata Dori Pole. Un match equilibrato, conclusosi con il punteggio di 5-4 per l’avversaria. L’Italia resta così con tre carte olimpiche in vista di Parigi.