Serie C 2023/2024, la Torres vince ancora: Entella battuta 2-1

Nella trentunesima giornata del girone B di Serie C 2023/2024, la Torres supera 2-1 l’Entella e sale a 68 punti in classifica grazie alla doppietta di Ruocco. Si tratta della sesta vittoria consecutiva per la squadra di Alfonso Greco. Vittoria per 3-1 per la Spal che batte 3-1 il Rimini con un autogol di Gigli, la rete di Antenucci e il sigillo finale di Tripaldelli. Successo di misura invece per la Lucchese che infligge un 1-0 all’Olbia con il gol di Disanto al 38′. Nel girone C la prima partita domenicale è uno 0-0 tra Brindisi e Giugliano (in 10 dal 18′ per un rosso a Romano).

Girone C

Lucchese-Olbia 1-0 (38′ Disanto)

Spal-Rimini 3-1 (36′ aut. Gigli, 71′ Antenucci, 73′ Gigli, 88′ Tripaldelli)

Torres-Entella 2-1 (38′ Ruocco, 82′ Petermann, 85′ Ruocco)

Girone C

Brindisi-Giugliano 0-0