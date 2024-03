Catania-Potenza posticipata di mezzora: guasto al pullman dei lucani

La sfida tra Catania e Potenza, match del girone C di Serie C, originariamente in programma alle ore 16.15, è invece stata posticipata di mezzora, per la precisione alle ore 16.45. Il nuovo orario per il calcio d’inizio della partita del Massimino è dovuto al fatto che il pullman sul quale viaggiava la squadra ospite ha subito un guasto nel viaggio dall’hotel allo stadio, nel bel mezzo della statale 114. Nessuna conseguenza per i giocatori a bordo, che però arriveranno a destinazione in ritardo.