Taekwondo, Paris Grand Prix: Dell’Aquila fuori agli ottavi

Gli atleti azzurri hanno iniziato in modo difficile il Paris Grand Prix di Taekwondo. Vito Dell’Aquila, campione olimpico, è stato eliminato agli ottavi contro ogni previsione, perdendo contro Mahdi Hahimousaei. L’italiano parla così ai microfoni: “Sono profondamente dispiaciuto per la sconfitta e mi rammarico di non essere riuscito a presentarmi al meglio a causa di problemi fisici che ho dovuto affrontare prima dell’evento. Ad ogni modo, è una realtà comune nella carriera di ogni atleta, gli infortuni e i momenti sfortunati sono parte integrante del percorso. Rimango ottimista e mi concentro sui prossimi impegni“. Rimane fiducia per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024, essendo in una posizione alta del ranking. Nella stessa giornata è stata eliminata anche Sofia Zampetti e Giada Halwani, entrambe agli ottavi. Domani saranno impegnati Dennis Baretta, vincitore dei Giochi Olimpici europei e Natalia D’Angelo.

