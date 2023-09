Luka Jovic è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante serbo arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo e il contratto è stato depositato in Lega Serie A in extremis a circa mezzora dalla fine ufficiale del calciomercato. Dopo le trattative sfumate per Taremi, Rafa Mir e Daka, Pioli ha il suo vice Giroud con Okafor che sarà la prima riserva di Leao e Chukwueze di Pulisic.