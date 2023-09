Formazioni ufficiali Roma-Milan, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Roma e Milan, sfida valida per la terza giornata di Serie A 2023/2024. I giallorossi devono rispondere sul campo dopo un inizio di campionato molto difficile. Di certo la situazione a livello di infortuni non è facile, con Renato Sanches già indisponibile e un Dybala che nel migliore dei casi sarà a mezzo servizio dopo il problema patito a Verona. Vedremo se Mourinho, inoltre, darà qualche minuto al nuovo arrivato Lukaku. Milan in forma, in fiducia e con la formazione tipo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di venerdì 1 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MILAN

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Celik, Paredes, Cristante, Aouar, Zalewski, El Shaarawy, Belotti

MILAN: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao