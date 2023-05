Taekwondo, Mondiali Baku 2023: Simone Alessio oro negli 80 kg maschili

Straordinario Simone Alessio ai Mondiali di Baku 2023 di taekwondo. L’azzurro ha vinto la medaglia d’oro negli -80 kg alla Crystal Arena della capitale dell’Azerbaigian, imponendosi sui tatami azeri contro lo statunitense Carl Nickolas per 0-0 2-1. Il campione europeo in carica e leader della graduatoria olimpica nella sua categoria di peso, in uno degli appuntamenti chiave per i passi olimpici, ha prima battuto il cinese Tang, quindi il croato Nikolic, poi ai quarti il sudcoreano Park e infine in semifinale il colombiano Miguel Trejos Salas, Per l’azzurro si tratta del secondo oro iridato dopo quello conquistato quattro anni fa a Manchester, quando gareggiava nei -74 kg.