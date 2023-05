Lazio, Cataldi torna ad allenarsi coi compagni: verso il recupero in vista dell’Empoli

La Lazio, dopo due giorni di pausa concessa da mister Sarri, è tornata a correre al centro sportivo di Formello. Una sessione per riprendere la preparazione in vista dell’ultima fatica stagionale ad Empoli prima di chiudere il campionato. La settimana biancoceleste si è aperta con una sorpresa: insieme ai compagni, infatti, c’era anche Danilo Cataldi, che ha svolto l’allenamento saltando solo la partitella a campo ridotto che ha concluso la sessione. Il riposo degli ultimi giorni ha fatto bene al centrocampista, fermo dal 30 aprile per il colpo al polpaccio rimediato contro l’Inter, che ora punta alla convocazione per la trasferta del Castellani. Difficilissimo vederlo titolare, ma il suo recupero è un segnale importante che testimonia la voglia del mediano di tornare a giocare. Unico assente, quindi, sarà Marusic, operato per un’ernia inguinale prima della partita contro la Cremonese e di certo fermo ai box contro l’Empoli.