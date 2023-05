Roland Garros 2023, Begu è solidissima: Errani esce di scena al secondo turno

Termina l’avventura di Sara Errani al Roland Garros: la tennista romagnola, dopo aver sconfitto in rimonta la svizzera Jil Teichmann, affrontava da grande sfavorita il match contro Irina-Camelia Begu. La rumena, testa di serie numero 27 e una delle giocatrici più in forma di questo momento, è stata bravissima a spegnere le speranze azzurre nel primo set e poi a involarsi nel secondo, chiudendo 6-3 6-0 un incontro durato 1 ora e 12 minuti. Begu, adesso, se la vedrà con la ceca Karolina Muchova, una partita in cui entrambe le contendenti avranno la loro da dire. Tornando al match di oggi, è costata cara ad Errani la fatica fatta per risalire immediatamente dallo 0-3 al 3-3 nel primo set: da quel momento, la 27esima forza del ranking è stata semplicemente troppo solida, inscalfibile dalle trame di gioco dall’ex numero 5 del mondo, che ha dovuto così cedere gli ultimi 9 giochi e ha terminato la sua corsa al Roland Garros.