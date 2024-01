Salernitana-Juventus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Salernitana e Juventus, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. La formazione di Filippo Inzaghi deve reagire dopo il pesante ko subito in Coppa Italia pochi giorni fa a Torino e davanti al pubblico di casa senza dubbio proverà a mettere in campo tanta determinazione. Anche perché i granata sono comunque reduci da una vittoria in campionato e da 4 punti nelle ultime due partite. La Juventus, invece, vuole per l’ennesima volta rispondere all’Inter. La sfida è in programma oggi, domenica 7 gennaio, alle ore 18:00 all’Arechi. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.