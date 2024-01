Taekwondo: Alessio e Dell’Aquila conquistano due pass olimpici posto nazione per Parigi 2024

Era già noto, adesso è ufficiale: Simone Alessio e Vito Dell’Aquila hanno conquistato due carte olimpiche posto nazione per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel taekwondo. Si è infatti chiuso nelle scorse ore il ranking di qualificazione per i Giochi e sono così cento gli azzurri che prenderanno parte alla rassegna a cinque cerchi in Francia, numero ovviamente destinato a salire presto. Simone Alessio nel dettaglio è ampiamente primo nella categoria dei -80 kg con 500.24 punti: il due volte campione del mondo (2019 e 2023 prenderà parte alla sua seconda Olimpiade.

Secondi Giochi anche per Vito Dell’Aquila, splendido oro a Tokyo 2020 nei -58 kg, categoria in cui si piazza al quarto posto con 372.04 punti: per lui è stata determinante la vittoria della Grand Prix Final a dicembre a Manchester.