Boxe, ufficiale: Anthony Joshua sfiderà Francis Ngannou a Riyadh

Francis Ngannou ci ha preso gusto. Dopo aver sfiorato la vittoria contro Tyson Fury, l’ex campione dei pesi massimi della UFC tornerà sul ring di pugilato per sfidare un altro gigante della boxe: Anthony Joshua. Il ‘boss’ della Matchroom, Eddie Hearn ha ufficializzato su ‘X’ che i due pesi massimi incroceranno i guantoni: “Stasera confermiamo che l’accordo è chiuso! Anthony Joshua e Francis Ngannou si sfideranno in una grande serata a Riyadh, in Arabia Saudita. La conferenza stampa si terrà sarà il 15 gennaio a Londra e tutti i dettagli saranno pubblicati presto”. L’incontro dovrebbe tenersi l’8 marzo, come anticipato da Joshua sui social. Al momento, nonostante abbia combattuto solo una volta, Ngannou si trova al numero 10 del ranking del World Boxing Council (WBC), quindi non è da escludere che il camerunese decida di dedicarsi a tempo pieno alla boxe e di abbandonare la sua carriera nelle arti marziali miste. Il 17 febbraio, sempre a Riyadh, Tyson Fury e Oleksander Usyk si affronteranno per il titolo indiscusso dei pesi massimi, il primo dell’era delle quattro cinture. Riyadh si conferma capitale della boxe.