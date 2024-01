Formazioni ufficiali Lugo-Atletico Madrid, Copa del Rey 2023/2024

Atletico Madrid e Lugo si sfidano nel match valido per i sedicesimi di Copa dle Rey 2023/2024. Partita secca, in casa della compagine di Primera Division RFEF, terza serie spagnola. I Colchoneros vogliono riscattare il ko in campionato con il Girona, che sono scesi a 10 punti da Real Madrid e alla squadra di Michel. Lugo, ottavo a 26 punti, è reduce da due sconfitte e un pareggio. Calcio d’inizio ore 16. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.