Dal 7 al 9 novembre il PalaRescifina ospita la rassegna tricolore organizzata dalla FITA: in palio i titoli nazionali e chance di convocazione azzurra.

Il PalaRescifina di Messina sarà il palcoscenico dei Campionati Italiani di Taekwondo Senior Cinture Nere e Parataekwondo, in programma dal 7 al 9 novembre 2025. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA) con il supporto del Comitato Regionale Sicilia, vedrà in gara i migliori atleti italiani, pronti a contendersi i titoli tricolori e a giocarsi la possibilità di indossare la maglia azzurra nelle prossime competizioni internazionali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La rassegna rappresenta un momento cruciale per la categoria Senior e per il settore Parataekwondo, in costante crescita, offrendo un’importante vetrina agli atleti e alle società di riferimento.

Il programma delle gare

7 novembre : maschili -54 kg, femminili -46 e -49 kg, gare di Parataekwondo

8 novembre : maschili -58, -63, -68 kg; femminili -53, -57, -62, -67 kg

9 novembre: maschili -74, -80, -87, +87 kg; femminili -73 e +73 kg

Sono ammessi alle competizioni gli atleti di taekwondo (cinture nere) nati tra il 1990 e il 2008 e gli atleti di parataekwondo nati tra il 1990 e il 2009. Tutti i match saranno disputati con corpetti e caschetti elettronici Daedo Gen 3, forniti dall’organizzazione.

Un appuntamento che unisce sport, inclusione e spettacolo, consolidando Messina come una delle capitali italiane del taekwondo.