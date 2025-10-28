Il 18enne pugliese, al debutto iridato tra i senior, esce contro la quarta testa di serie dopo una buona vittoria all’esordio

Termina al secondo turno l’avventura di Ludovico Iurlaro ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, in corso a Wuxi (Cina). Il giovane azzurro, classe 2007, si è fermato nella categoria -68 kg dopo aver superato l’esordio assoluto in una rassegna iridata senior, lasciando intravedere ottime potenzialità per il futuro.

Il bronzo europeo U21 2024, privo di ranking nella nuova categoria, ha cominciato dal turno preliminare battendo con autorità in due round (13-9 e 5-1) il norvegese Niklas Kristiansen Oguz. Nel secondo incontro ha trovato sulla sua strada il cinese Lixingjun Diao, numero 4 del tabellone e grande favorito di casa: Iurlaro ha accarezzato l’impresa nel primo round, perso 10-9 allo scadere dopo essere stato avanti fino a tre secondi dalla fine. Nella seconda ripresa Diao ha preso il largo, imponendosi 12-3.

Per l’Italia resta al momento il solo argento di Simone Alessio (-80 kg) come piazzamento sul podio. La spedizione azzurra proverà ad arricchire il bottino nelle ultime due giornate: domani toccherà al campione olimpico Vito Dell’Aquila (-58 kg), poi giovedì sarà la volta di Angelo Mangione (-74 kg) e Anna Frassica (-53 kg).