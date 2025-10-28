L’ex ct azzurro, accostato ai bianconeri, ha parlato a SkySport24: “Io sto bene, aspetto con serenità. Tudor uomo vero, serio e di sostanza”

Luciano Spalletti, campione d’Italia con il Napoli ed ex ct della Nazionale, resta uno dei nomi più caldi per la panchina della Juventus dopo l’addio a Igor Tudor. Intervistato da SkySport24 a margine della presentazione di uno spot insieme a Francesco Totti, il tecnico toscano ha però voluto innanzitutto rivolgere un pensiero al collega croato.

“Se devo dire qualcosa della Juve, lo dico volentieri in favore di Tudor – ha spiegato Spalletti – Per quello che l’ho conosciuto, è una persona seria e un uomo vero, fatto di valori. Mi ha sempre dato l’impressione di andare dritto al cuore. Mi dispiace per quello che sta subendo adesso: chi lo sostituirà sarà fortunato, troverà una squadra ben allenata”.

Spalletti ha poi aggiunto: “Io sto bene, ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Si aspetta con serenità quello che ti passa davanti”.

Infine una parentesi su Francesco Totti, con cui ha condiviso anni intensi alla Roma: “Si sta benissimo al suo fianco. Tra noi ci sono stati punti di vista differenti e scelte azzardate, ma abbiamo vissuto pezzi di vita professionale e umana bellissimi, dentro un gruppo fantastico. Stamattina ho abbracciato il vero Francesco Totti”.