Oktagon 2023, Mattia Faraoni sul ring di Torino il 18 novembre: sfida mondiale contro Stoica

di Redazione 31

C’è anche il romano Mattia Faraoni nella card di Oktagon, l’evento, ideato dal promoter Carlo Di Blasi, è in programma al PalaRuffini (ora Palazzetto Gianni Asti) di Torino, il prossimo sabato 18 novembre. Si tratta della ventiseiesima edizione dello show internazionale di sport da combattimento, che vede, in prima fila, come presenting sponsor, il marchio Tsunami Nutrition (lo affiancheranno RTL 102.5 e Leone Sport nel ruolo di gold sponsor, assieme ai co-sponsor Clappit e Printable). “Tornare a Torino, da un lato è come ritrovarsi a casa, dall’altro è un appuntamento con la storia. Gli sport da combattimento, sono nati proprio nel capoluogo piemontese, molti anni fa, prima della definitiva esplosione in tutte le più importanti regioni italiane”, ha dichiarato Carlo Di Blasi. “Oktagon 2023 sarà la definitiva consacrazione per tanti campioni, di profilo internazionale, in diverse specialità. Promettiamo emozioni e spettacolo (a partire dall’atteso titolo mondiale ISKA Faraoni vs. Stoica) per le migliaia di appassionati che verranno ad assistere alle sfide della card in costruzione proprio in queste ore, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere il sold out ancor prima della data dell’evento”.

Tre i titoli mondiali messi in palio, durante la serata di Oktagon, dalla ISKA (la International Sport Kickboxing Association). Occhi puntati come detto sul neo campione mondiale (-95kg), il fighter romano Mattia Faraoni che sfiderà il campione rumeno Bogdan Stoica, già detentore di cinture in vari circuiti (tra questi “Super Kombat”, “Enfusion”, “WAKO” e “WKU”). Nella categoria ISKA fino a 59 kg (tra le più spettacolari per la velocità di esecuzione dei suoi principali interpreti) si affronteranno, sempre per il titolo mondiale, il milanese Mirko Flumeri (campione europeo in carica) e Takumi Terada della scuderia giapponese Sagami Ono Krest (tra le più popolari del circuito “K-1”). Titolo iridato in palio anche per l’ucraino Taras Hnatchuk opposto al marocchino Hamza Imane. I due campioni si affronteranno, sulla classica distanza dei titoli mondiali (5 round da 3 minuti), nelle regole della kickboxing (“fight code rules”), per il titolo fino a 70kg (nella storia di questa specialità, assegnato sempre a grandi campioni).

Non solo. Grande attesa al PalaRuffini anche per Christian Guiderdone. Nella main card di Oktagon, il campione piemontese (nato a Brandizzo, in provincia di Torino, iridato ISKA nella categoria “fight code rules” fino a 75kg) affronterà il temibile spagnolo-marocchino Mohamed Bullalmaund.

Previsti anche due derby torinesi: nella categoria fight code rules (fino a 70 kg) si affronteranno Luigi Saracoe Riccardo Allena; in quella fino a 75kg (sempre FCR) Alessandro Venuto e Kevin Redruello. A completare il parterre torinese il fighter Ruben Sciortino (muay thai – fino a 65kg) opposto al 28enne senegalese Adama “Blindé” Diop (proveniente da una importante promotion sudafricana) con esperienze anche nelle MMA (in occasione di Oktagon 2023 sono previsti due incontri di Arti Marziali Miste). In fase di definizione infine l’atteso match femminile “International Prestige Fight” (categoria di peso fino a 57kg) tra i più interessanti della “card” di Oktagon e i due eventi di MMA, con l’obiettivo di attrarre il pubblico appassionato di Mixed Martial Arts.