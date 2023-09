Atp Pechino 2023, Arnaldi firma il punto della settimana: clamoroso passante dietro la schiena (VIDEO)

di Antonio Sepe 32

Matteo Arnaldi non si è limitato a vincere contro JJ Wolf all’esordio nel main draw dell’Atp 500 di Pechino 2023, bensì ha anche deliziato il pubblico cinese con un punto da non credere. Sul 40-30 per il suo avversario nel terzo game, Matteo ha provato ad uscire dallo scambio con una palla corta, sulla quale Wolf è però arrivato bene. Il dritto dello statunitense sembrava decisivo se non fosse che Arnaldi ha avuto la prontezza di mettere la racchetta dietro la schiena e trovare un passante incredibile. Un colpo da vedere e rivedere che si candida ad essere il punto della settimana. Di seguito il video.