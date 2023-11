Oktagon 2023, Mattia Faraoni batte Bogdan Stoica prima del limite: difeso il titolo ISKA

Mattia Faraoni batte Bogdan Stoica prima del limite a Oktagon 2023 a Torino. Impresa del kickboxer romano che difende il titolo ISKA al limite dei 95kg dopo due round durissimi e si lancia nei piani alti del panorama mondiale della kickboxing. Nel match sulla carta più difficile della sua carriera, Faraoni vince prima del limite dopo l’abbandono del rivale (finito anche al tappeto nei primi istanti del secondo round) per un problema alla gamba destra rimediato a seguito di una caduta accidentale.

Faraoni parte forte. Varia i colpi, spaziando dal jab alla ginocchiata, penetrando la guardia anche con un montante e un gancio. Stoica però chiude bene il jab, cercando il colpo pesante, quello potenzialmente risolutorio. L’illusione è quello di un match equilibrato, anche perché di fronte c’è l’avversario più duro della carriera di Faraoni. Che però il salto di qualità l’ha già fatto da tempo. E lo dimostra in un secondo round rocambolesco, che inizia con una caduta a terra dei due kickboxer a seguito di un clinch. Ad avere la peggio è Stoica, che si fa male alla gamba. Il dolore c’è, il medico dà l’ok e il romeno prova a stringere i denti. Faraoni però sente di poter gestire il momento favorevole e lo fa. Prima martella la gamba destra. Poi si mette in luce con una gran combinazione pugilistica. Alla fine però chiude con il colpo che lo ha reso famoso: due calci in girata consecutivi. Stoica va al tappeto, scatta il conteggio, ma alla fine è lui a dire basta per il problema alla gamba. E scatta la festa di Torino.