Lotta: tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti 2024

La lotta italiana parte subito forte con i Campionati Italiani Assoluti 2024 di stile libero, maschile e femminile, e di greco romana. In palio ci sono i 30 titoli nazionali, uno per ogni categoria di peso per le classi d’età Senior e U20, ma gli Assoluti sono anche un importante banco di prova per la stagione internazionale in arrivo. È l’anno olimpico e dietro l’angolo ci sono gli Europei Senior di Bucarest e soprattutto i due Tornei di Qualificazione Olimpica di Baku e Istanbul. Le competizioni prenderanno il via sabato 27 e domenica 28 gennaio, a partire dalle 10.00, al Palafijlkam di Ostia. La prima giornata sarà dedicata alla lotta greco romana e alla lotta femminile, mentre la seconda alla lotta libera maschile. I migliori lottatori e le migliori lottatrici d’Italia sono pronti a darsi battaglia anche per farsi notare dalla direzione tecnica, in vista dei tornei di qualificazione olimpica.

L’edizione 2023 è stata un mix di conferme e di belle sorprese dal punto di vista tecnico, con atleti come Nikoloz Kakhelashvili, Dalma Caneva e Abraham Conyedo, quest’ultimo nella sua nuova categoria di peso olimpica, che hanno dato continuità al loro percorso già di altissimo livello. Tra le conferme si annoverano giovani lottatori come Simone Piroddu, Aurora Russo o Emanuela Liuzzi. Infine le piacevoli sorprese come Bianca Contraffatto e Leon Rivalta.