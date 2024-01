Carabao Cup 2024, il Chelsea non si ferma: 6-1 al Middlesbrough, Pochettino vola a Wembley

Il Chelsea annienta il Middlesbrough e vola a Wembley. I ragazzi di Mauricio Pochettino ribaltano lo 0-1 dell’andata, vincono 6-1 e si qualificano per la finale di Carabao Cup dove affronteranno la vincente dell’altra semifinale che vede opposti il Liverpool e il Fulham. Grande prova di forza da parte dei Blues che fanno valere la categoria di differenza contro una squadra che è a metà classifica in Championship e chiudono già la pratica nel primo tempo.

La partita si sblocca al minuto quindici: il Chelsea sfonda sulla destra, cross al centro e Howson nel tentativo disperato di evitare il tap-in vincente fa autogol. Un gol che spegne i ragazzi di Michael Carrick, in completa balia dei padroni di casa. Il raddoppio è solo questione di minuti: ci pensa Enzo Fernandez, al 29′, a ribadire la palla in rete al termine di una bella azione. Prima della fine del primo tempo la pratica qualificazione è già chiusa: Disasi sigla la rete del 3-0, Palmer quella del 4-0. Il Middlesbrough nella ripresa gioca per non peggiorare la situazione, ma ci riesce solamente sino al 77′ quando ancora Palmer gonfia ancora la rete e fa 5-0. Il Chelsea non si ferma: Madueke rende il punteggio tennistico. Quantomeno c’è una gioia per gli ospiti, il giovane Rogers si inventa un bel gol al minuto ottantotto e fissa il punteggio finale sul 6-1. Chelsea in finale, Pochettino sogna il primo trofeo.