Nuovo terremoto in MotoGP dove la classifica viene completamente ribaltata: è Francesco Bagnaia a pagare per tutti, risvolti clamorosi!

Classifica ribaltata e con nuovi risvolti da paura per Francesco Bagnaia e più in generale per l’intera MotoGP. “Pecco” deve far fronte, da quest’anno, alla nuova e agguerrita concorrenza di Marc Marquez, tornato con tutti gli intenti di vincere il Motomondiale a sei anni dall’ultima volta. Lo spagnolo è un nome ingombrante e la Ducati sembra aver fatto la propria scelta su chi puntare.

Ci sono molte speculazioni sui due nomi di spicco della scuderia italiana, con la sensazione che alla fine quest’ultima dovrà schierarsi per l’uno o per l’altro. Già nei primi Gran Premi stagionali si è avuto un assaggio di quello che potrà essere l’andazzo per tutta la stagione. Se nelle due tappe di debutto, infatti, il classe ’93 ha vinto senza troppi problemi, nella terza è incappato in un brutto errore che ha provocato un incidente estromettendolo dalla gara. Solo dopo questo misfatto Bagnaia è balzato in pole ed è andato poi a vincere. Prima della caduta di Marquez, però, il classe ’97 era alle sue spalle.

Scossone in MotoGP, la cifra è da urlo: annuncio choc

La situazione rischia di diventare esplosiva da un momento all’altro con la Ducati che potrebbe preferire, chiaramente, il pluricampione iridato. Intanto è arrivato un nuovo ribaltone in MotoGP che rischia di far discutere non poco l’intero circus. E a pagare può essere proprio Bagnaia, in tutti i sensi!

Il pilota della Pramac Jack Miller ha rivelato alcune novità scottanti sugli stipendi della MotoGP. Un argomento che è segreto ai più. Le rivelazioni non potevano che arrivare da uno dei membri del paddock conosciuto proprio per il suo dire tutto senza troppi peli sulla lingua, lasciandosi andare a confessioni scioccanti. Perché, quello che veniamo a sapere durante la sua intervista concessa al podcast Gypsy Tales, è che non è tutto rose e fiori. Anzi, gli ingaggi dei protagonisti delle due ruote sono ben lontani da quelli di altri sportivi come ad esempio i calciatori o anche i colleghi di Formula 1.

Fabio Quartararo della Yamaha, infatti, sarebbe il pilota più pagato della Top Class e il suo stipendio non supererebbe i 12 milioni di euro l’anno. Marc Marquez, invece, avrebbe rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro dalla Honda per unirsi alla Ducati. Sconosciuto il suo salario attuale ma certamente più basso della cifra percepita da Quartararo, mentre quello di Bagnaia è di sicuro inferiore anche a quello di Marquez!

Miller ha rivelato come i piloti esordienti sono quelli che percepiscono meno con stipendi simili a quelli di un lavoratore medio o quasi: “Firmano per una miseria, ne ha parlato anche Marquez, questi sono temi di discussione tra di noi”. La cifra sarebbe di circa 32mila euro a stagione. Insomma gli stipendi non sono quelli più di una volta quando correvano Valentino Rossi o Jorge Lorenzo che venivano pagati con contratti faraonici. Parola di Jack Miller!