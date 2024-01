Juventus, Vlahovic e Iling fermi ma non preoccupano. Ancora lavoro a parte per Chiesa

Nuova giornata di allenamento alla Continassa per la Juventus in vista della sfida di giovedì contro il Frosinone in Coppa Italia. Anche oggi Federico Chiesa ha lavorato a parte e va quindi verso l’esclusione per il match contro i ciocari. Come già emerso dalla seduta di ieri, in Coppa non verrà utilizzato anche Adrien Rabiot a causa di un sovraccarico al flessore della coscia. Oggi Massimiliano Allegri non ha potuto però contare anche su Dusan Vlahovic, il quale non si è allenato a causa dell’influenza. Il serbo, però, dovrebbe essere a disposizione del tecnico per giovedì. Da valutare anche Iling, che è rimasto fermo a causa di una botta al polpaccio. Verso il recupero totale Cambiaso, che oggi ha lavorato parzialmente in gruppo.