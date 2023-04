Europei Lotta 2023, Chamizo d’argento: “Un nuovo inizio”

E’ di Frank Chamizo la prima medaglia per gli azzurri agli Europei di lotta 2023. Il bronzo di Rio, nella seconda giornata di finali, si gode la medaglia d’argento nello stile libero, dopo la sconfitta contro lo slovacco Taimuraz Salkazanov (3-1) nei 74 kg. La stessa finale del 2022 si conclude con lo stesso risultato e con qualche rimpianto, anche se “questa medaglia per me ha un valore immenso perché oltre a portare lustro all’Italia, mi aiuta a dimostrare a tutti che ho superato il brutto periodo che ho recentemente attraversato”, ha detto Chamizo, che ha le idee chiare sul futuro: “Per me rappresenta un nuovo inizio. Ringrazio di cuore chi ha continuato a supportarmi e a starmi vicino. Ringrazio l’Esercito Italiano e la Fijlkam”.

Abraham Conyedo, invece, è uscito sconfitto dalla sfida col 31enne azero Giorgi Meshvildishvili (7-4), piazzandosi così al quinto posto. Tra le ragazze, hanno esordito oggi Emanuela Liuzzi, Morena De Vita ed Enrica Rinaldi. Liuzzi, neo-vicecampionessa europea U23, ha conquistato una finale per il bronzo nei 50 kg, da disputare domani contro la bulgara Milena Selishka. L’azzurra ha vinto il primo incontro con la macedone Ryabovolova 9-1, si è arresa 12-2 ai quarti contro l’ucraina Livach, poi finalista, ma è stata ripescata per il bronzo. Fuori, invece, De Vita e Rinaldi. Domani è in programma l’esordio di Elena Esposito e Dalma Caneva.