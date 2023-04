Basket: sospeso per doping Corey Davis di Trieste

Il Tribunale nazionale antidoping, accogliendo l’istanza della Procura nazionale antidoping, ha sospeso in via cautelare il cestista Corey Davis, della società Pallacanestro Trieste. Lo stesso era risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato da Nado Italia. La sostanza riscontrata è un metabolita della cocaina, la benzoylecgonina. La società ha comunicato di “attendere l’esito delle controanalisi, riservandosi ogni valutazione non appena verrà fatta chiarezza sull’episodio”.